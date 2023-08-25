В Москве завершили тест системы онлайн-голосования

В тестировании приняли участие почти 430 тыс. человек

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве завершилось, в нем приняли участие почти 430 тыс. человек. Такие данные опубликованы на странице сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием.

"Выдано бюллетеней - более 429 тыс. Получено бюллетеней - более 421 тыс.", - значится на сайте. Получивший бюллетень до 13:59 участник голосования мог заполнить и отправить его в течение часа, но не позднее 14:15.

Как ранее уточнили ТАСС в Общественном штабе по наблюдению, DDOS-атак, а также сбоев и перегрузок системы в ходе теста зафиксировано не было.

Тестирование системы провели с 08:00 до 14:00 - этот период короче, чем время обычного голосования, что должно было создать более высокую нагрузку на систему и протестировать ее устойчивость и безопасность.

Онлайн-голосование проходило на сайте elec.mos.ru, в нем могли принять участие только пользователи с полной учетной записью на mos.ru. Также во всех районах Москвы работали 146 избирательных участков, где можно было протестировать систему посредством терминалов ДЭГ при наличии паспорта. Участвовать в голосовании могли совершеннолетние жители Москвы, у которых есть постоянная регистрация в столице.

Москвичам задали вопрос: "Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?" Предлагались варианты ответа: "Бесплатная городская парковка"; "Пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца"; "Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города"; "Бесплатное посещение городских музеев".