В сентябре в стране пройдут выборы. Зачем на них идти?

Ваш избирательный участок находится в нескольких минутах пути от вашего дома. В этом году досрочное голосование началось 20 августа на избирательных участках, которые образованы в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, и на полярных станциях. Сам процесс заполнения бюллетеня займет минут пять. Это даже быстрее, чем погулять с собакой. Голосовать становится все удобнее, даже если вы не дома: для этого есть механизм "Мобильный избиратель", в нескольких регионах проводится онлайн-голосование.