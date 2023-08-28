В сентябре в стране пройдут выборы. Зачем на них идти?

10 сентября в России пройдет единый день голосования. Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов. Помимо этого в четырех субъектах РФ пройдут довыборы депутатов Госдумы. Важно также отметить, что в 2023 году состоится первая избирательная кампания в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях после их вхождения в состав России. Объясняем, почему нужно пойти на избирательный участок и какое значение имеют эти выборы.
Чтобы дороги ремонтировали, а детские сады строили
1
На уровне региональных и местных властей решается большинство вопросов, с которыми вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни. Это благоустройство, ремонт дорог и подъездов, содержание и строительство детских садов. Вам на самом деле безразлично, кто и как будет решать эти вопросы?
Чтобы реализовать свою гражданскую позицию
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Голосование на выборах — это реальная, а не фиктивная гражданская позиция. Так вы действительно участвуете в жизни своего региона и города, а не только жалуетесь на то, как вокруг все плохо.
Чтобы выборы были честными
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Максимальная явка — залог честных выборов. Придя на участок, вы используете свой бюллетень и исключите возможность его использования кем-то другим.
Потому что это не займет много времени
4
Ваш избирательный участок находится в нескольких минутах пути от вашего дома. В этом году досрочное голосование началось 20 августа на избирательных участках, которые образованы в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, и на полярных станциях. Сам процесс заполнения бюллетеня займет минут пять. Это даже быстрее, чем погулять с собакой. Голосовать становится все удобнее, даже если вы не дома: для этого есть механизм "Мобильный избиратель", в нескольких регионах проводится онлайн-голосование.
Чтобы не упускать возможность повлиять на власть
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Право проголосовать за главу и депутатов региона предоставляется один раз в пять лет. Следующая возможность сделать этот выбор у вас появится не так уж скоро.
Чтобы жизнь менялась к лучшему
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Выборы не меняют вашу жизнь сразу. Но они являются частью механизма, который позволяет ее изменять.