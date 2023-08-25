Херсонская область не будет создавать экстерриториальные участки на выборах президента РФ

Жители региона смогут проголосовать за его пределами с помощью системы "Мобильный избиратель", пояснила глава областного избиркома Марина Захарова

ГЕНИЧЕСК, 25 августа. /ТАСС/. Херсонская область не планирует создавать экстерриториальные избирательные участки на выборах президента РФ в 2024 году, жители региона смогут проголосовать за его пределами с помощью системы "Мобильный избиратель". Об этом заявила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова журналистам.

"В электоральной кампании по выборам президента в 2024 году у Херсонской области не будет возможности создавать экстерриториальные участки за пределами области. Единственный способ, который даст возможность нашим жителям за пределами Херсонской области проголосовать за президента, это именно механизм "Мобильный избиратель", - сказала она.

Захарова уточнила, что "Мобильный избиратель" впервые применяется в Херсонской области в этом году. "Уже есть заявки через систему "Мобильный избиратель, - добавила она. - Довольно хорошие тенденции: население уже знает об этой системе, пользуется ею".

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. На Херсонщине жители впервые после воссоединения с Россией изберут областную думу и местных депутатов в 14 муниципальных округах, в том числе в прифронтовой зоне. Как сообщал в июне зампред ЦИК РФ Николай Булаев, избиркомы четырех новых регионов планируют создать 328 экстерриториальных участков в 81 субъекте РФ в единый день голосования в сентябре.

Система "Мобильный избиратель" - механизм, позволяющий избирателям проголосовать на выборах на участке по месту фактического нахождения, а не по месту постоянной или временной регистрации. Вместо получения открепительных удостоверений граждане могут подать заявления о включении своих фамилий в список избирателей на участке по месту пребывания в дни голосования. Впервые этот механизм на федеральном уровне был применен на президентских выборах 18 марта 2018 года (в соответствии с изменениями, внесенными в закон "О выборах президента РФ" 1 июня 2017 года).