Захарова заявила, что Запад продолжает активно втягивать Молдавию в конфликт на Украине

По словам официального представителя МИД РФ, Россия фиксирует последовательное превращение республики в логистический придаток киевского режима

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Запад, несмотря на закрепленный в конституции Молдавии нейтральный статус, продолжает активно втягивать республику в конфликт на Украине. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации в Молдавии.

"Очевидно, что коллективный Запад, несмотря на закрепленный в конституции Молдавии нейтральный статус, продолжает активно втягивать ее в конфликт на Украине. О катастрофических последствиях подобных шагов мы уже не раз предупреждали официальный Кишинев, - подчеркнула дипломат. - Буквально бьют в набат в этой связи и все здравомыслящие молдавские политики, кому небезразлично будущее своего государства. Однако молдавские власти продолжают упорно тянуть страну в направлении пропасти, в которой уже оказалась соседняя Украина".

Как заявила она, вина за нынешнее состояние российско-молдавских отношений в полной мере лежит на официальном Кишиневе. "Вина за нынешнее состояние российско-молдавских отношений в полной мере лежит на официальном Кишиневе, представители которого, увы, не отягощены чувством ответственности за будущее своего государства и поэтому так легко разрушают то, что созидалось во благо процветания наших народов не одно десятилетие", - отметила дипломат.

Захарова добавила, что Россия предостерегает официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс "поддержки" Киева. "Хотелось бы <...> предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс "поддержки" Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдавию в соучастника военных преступлений киевского режима", - указала дипломат.

По ее словам, Россия фиксирует последовательное превращение Молдавии в логистический придаток киевского режима. "Фиксируем последовательное превращение Молдавии в логистический придаток киевского режима. Кишинев сразу после начала специальной военной операции начал масштабные поставки на Украину различных товаров - горюче-смазочных материалов, медикаментов, продовольствия. При этом не может не вызывать обеспокоенности информация о проработке вопроса доставки через территорию Молдавии грузов военного назначения", - отметила дипломат.