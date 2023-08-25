Посол России в Белоруссии заявил, что за странами БРИКС будущее

Это подтверждает возросший интерес к объединению и число заявок на присоединение к организации, сообщил Борис Грызлов

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Возросший интерес к БРИКС и число заявок на присоединение к организации подтверждает, что будущее за странами этого объединения. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии, председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, комментируя для ТАСС итоги прошедшего в Йоханнесбурге саммита БРИКС.

Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки. Участники последнего саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

"О взрывном росте интереса к БРИКС красноречиво говорит число заявок на вступление в объединение. И это еще раз подтверждает, что будущее - за странами БРИКС, за Россией и ее надежными партнерами и союзниками", - отметил Грызлов.

Он обратил внимание, что БРИКС уже в нынешнем составе обходит "большую семерку" по ключевым показателям, определяющим перспективы развития. "Влияние объединения на мировые процессы объективно возросло, это наглядно демонстрируют и экономические показатели", - указал посол.

Грызлов особо подчеркнул, что государства БРИКС "объединяет стремление сделать мир безопасным, равноправным и справедливым", а также стремление сохранить традиционные ценности и культуру, уважительно относиться к национальным и религиозным традициям. "В этом заинтересованы Россия и большинство стран мира. Мы не имеем права допустить возрождения колониализма, нацизма - того зла, на которое в угоду своим конъюнктурным задачам делают ставку некоторые страны Запада и их сателлиты", - заключил он.