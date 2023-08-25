25 августа, 12:29

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Индии график предстоящих контактов

Андрей Руденко и Паван Капур также затронули приоритетные направления российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической сфере, сообщили в российском дипведомстве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол Индии в России Паван Капур обсудили график предстоящих российско-индийских внешнеполитических контактов.

"Обсуждались график предстоящих двусторонних внешнеполитических контактов, а также приоритетные направления российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на полях саммита БРИКС в ЮАР обсудили шаги по развитию торгово-экономической кооперации и финансового взаимодействия. 

Теги:
ИндияРоссияРуденко, Андрей Юрьевич
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