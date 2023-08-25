Грызлов заявил о провале попыток Запада дискредитировать саммит БРИКС

По словам посла РФ в Минске, саммит "привлек к себе огромное внимание, приняты решения, которые, определенно, повлияют на глобальную повестку и процессы, происходящие в мире"

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Попытки коллективного Запада настроить страны БРИКС друг против друга и дискредитировать последний саммит полностью провалились. Об этом заявил посол РФ в Минске, председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, комментируя для ТАСС итоги последнего саммита объединения.

"Результаты XV саммита БРИКС в ЮАР уже сейчас смело можно назвать историческими. Он привлек к себе огромное внимание, приняты решения, которые, определенно, повлияют на глобальную повестку и процессы, происходящие в мире. И, несмотря на то, что коллективный Запад приложил достаточно усилий, чтобы дискредитировать саммит, настроить страны "пятерки" друг против друга, эти попытки полностью провалились", - заявил он.

Россия и ее партнеры по объединению "сделали большой шаг к формированию нового многополярного миропорядка". Он напомнил о главном итоге саммита - присоединении с 1 января 2024 года к БРИКС шести новых стран - Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии, а также о том, что в следующем году председателем в объединении будет РФ.

"России, где в 2009 году состоялся первый саммит тогда еще четырех стран формата БРИКС, теперь предстоит принимать первый саммит 11 государств-участников. Численный состав БРИКС в следующем году более чем удвоится, что, несомненно, идет в разрез с планами противников объединения", - подчеркнул Грызлов.

По мнению дипломата, в работу по подготовке к повестке и мероприятиям российского председательства будет правильным включить широкий круг государственных и общественных структур, представителей науки, образования, экспертных институтов и политических партий.

Он также отметил "несомненно важную роль" ведущих партий России в поддержке и продвижении экономических, инфраструктурных проектов БРИКС несомненно важна. "Думаю, что межпартийное взаимодействие на этом направлении, в том числе задачи по совместному противодействию гибридным угрозам и иным формам западной, натовской агрессии мы обсудим на одном из заседаний Бюро Высшего совета партии "Единая Россия" уже в текущем году. Это поможет выработке новых инициатив по всем магистральным направлениям сотрудничества стран БРИКС: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи", - добавил Грызлов.

Кроме того, продолжил посол, во время российского председательства будет востребован опыт и практика таких интеграционных форматов, как Союзное государство, Организация Договора о коллективной безопасности, Евразийский экономический союз. "Мы помогали и всегда будем помогать нашим партнерам и друзьям в налаживании широкого круга контактов и совместной работе на международном треке. Это необходимо для укрепления многополярного мира", - заключил Грызлов.

Саммит БРИКС

В этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки.