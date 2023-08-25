Замглавы МИД РФ обсудил с послом Китая контакты на высшем и высоком уровнях

Андрей Руденко и Чжан Ханьхуэй также обсудили проблемы обеспечения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко и посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй обсудили контакты на высшем и высоком уровнях, а также проблемы обеспечения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также укрепление взаимодействия на международной арене. Значительное внимание было уделено проблемам обеспечения стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сотрудничеству с китайскими партнерами в рамках региональных многосторонних форматов, в том числе в контексте подготовки к предстоящему Восточноазиатскому саммиту в Джакарте", - говорится в сообщении российского дипведомства.

В МИД РФ добавили, что был "подтвержден обоюдный настрой" на дальнейшее разноплановое взаимодействие и тесную координацию по всему спектру тем, представляющих взаимный интерес.

Как заявлял 25 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков, визит главы российского государства Владимира Путина в КНР планируется на октябрь, когда там будет проходить третий форум "Один пояс - один путь".