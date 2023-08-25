Отделение "Единой России" в ЛНР приняло предвыборную программу

В ее основе лежат предложения, которые были внесены самими жителями республики, отметил спикер парламента региона Денис Мирошниченко

ЛУГАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" в ЛНР приняло предвыборную программу, которая основана на пожеланиях жителей республики, передает корреспондент ТАСС с конференции реготделения партии.

"Предвыборная программа Луганского регионального отделения партии сформирована на основных базисах работы "Единой России" - помощь людям и эффективная экономическая политика. В ее основе лежат предложения, которые были внесены самими жителями республики. Соавторами программы стали десятки тысяч наших земляков, именно поэтому программа стала по-настоящему народной", - сказал секретарь луганского реготделения "Единой России", спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

Программа была принята единогласно. Кандидаты в депутаты провели с жителями более 4 тыс. встреч, было собрано более 50 тыс. предложений от жителей республики.

18 июля сообщалось, что первый штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" в новых регионах открылся в Луганске, что дало возможность жителям ЛНР внести свои предложения в Народную программу партии.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

В ЛНР выборы пройдут в Народный совет и представительские органы муниципальных образований. В выборах будут участвовать пять партий: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".