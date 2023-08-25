Песков заявил, что решение о формате участия России в саммите G20 прорабатывается

Пресс-секретарь президента РФ ранее сообщил, что российский лидер не поедет на встречу по линии G20 в Индию

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Решение о том, как будет представлена Россия на предстоящем саммите G20 в Индии, еще прорабатывается, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, может ли глава МИД Сергей Лавров очно представлять страну на встрече. "Вопрос об участии прорабатывается. Как только будет принято решение - сообщим", - сказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Путин не поедет на встречу по линии G20 в Индию. При этом он напомнил, что, например, в саммите БРИКС российский президент принял участие по видеосвязи.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.