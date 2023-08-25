В МИД РФ сообщили, что Москва и Баку обсудили состояние и перспективы отношений

Стороны также провели сверку часов по некоторым региональным и международным сюжетам

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и его азербайджанский коллега Эльнур Мамедов рассмотрели состояние и перспективы отношений между двумя странами, а также провели сверку часов по некоторым региональным и международным сюжетам.

"Рассмотрены состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений с акцентом на актуальные вопросы текущей двусторонней повестки дня, - говорится в сообщении МИД России по итогам состоявшейся встречи Галузина и Мамедова. - Проведена сверка часов по ряду региональных и международных сюжетов".

На министерстве отметили, что в ходе встречи был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в соответствии с положениями Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.