Зампостпреда РФ при ООН: Запад использует террористов на Украине в геополитических целях

Как указала Мария Заболоцкая, "пока одни борются с этим злом, другие его подпитывают в новых формах и на новых территориях"

ООН, 25 августа. /ТАСС/. Власти на Украине при поддержке Запада не гнушаются использовать откровенно террористические методы и бравируют этим. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Использование Западом террористов и экстремистов в своих геополитических целях просматривается и на Украине. США и их европейские сателлиты взрастили и выпестовали неонацистов, которых использовали как таран для свержения законной власти в результате кровавого государственного переворота в 2014 году, - сказала дипломат. - Под руководством Запада им дали глубоко укорениться во властных, правоохранительных и военных структурах Украины. Долгие годы они терроризировали мирное население Донбасса под покровом молчания, сотканного западными СМИ и, как это ни печально признать, ооновскими структурами".

"Сегодня существующая исключительно за счет западных подачек власть на Украине не только не гнушается использованием откровенно террористических методов, но и даже бравирует этим", - констатировала Заболоцкая.

"Вот в таких непростых условиях нам и приходится заниматься международным сотрудничеством в борьбе с терроризмом, - отметила зампостпреда РФ. - Пока одни борются с этим злом, другие его подпитывают в новых формах и на новых территориях".