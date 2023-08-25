В штабе по наблюдению за выборами сообщили об успешном тестировании ДЭГ

В рамках тестирования москвичам предлагали ответить на вопрос о том, какое мероприятие они бы выбрали для себя на День города

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Тестовое голосование, в том числе дистанционное, перед сентябрьскими выборами мэра Москвы прошло успешно. Об этом ТАСС сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

"Тестовое голосование прошло успешно", - сказал Ковалев. Он напомнил, что в рамках тестирования москвичам предлагали ответить на вопрос о том, какое мероприятие они бы выбрали для себя на День города. "Больше всего горожанам понравился вариант "Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города", второе место получил вариант "Бесплатная городская парковка", третью позицию занял ответ "Бесплатное посещение городских музеев", - сказал отметил Ковалев. Меньше всего голосов набрал ответ "Пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца".

Он подчеркнул, что временной интервал проведения тестового голосования, стартовавшего в 08:00, намеренно сократили в сравнении с обычным временем голосования - оно завершилось в 14:00 вместо традиционных 20:00. "Это позволило создать более высокую нагрузку на систему и протестировать ее устойчивость и безопасность", - добавил Ковалев.

Подобное тестирование стало возможностью для разработчиков, в первую очередь, провести стресс-тесты для системы дистанционного голосования, чтобы удостовериться, что во время реального процесса в рамках выборов мэра 8, 9 и 10 сентября любая нештатная ситуация не станет сюрпризом. "Сегодня мы моделировали различные стрессовые сценарии, в том числе высокую нагрузку на систему и попытки атак", - пояснил в свою очередь начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Голосование проходило как на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru, так и на 146 избирательных участках, открытых в каждом районе столицы. На них же впервые протестировали электронные терминалы для голосования на участках.

Ковалев заметил, что несколько участков посетили члены Общественного штаба, которые отметили высокую организацию работы участков и заинтересованность избирателей. "Сегодняшнее тестовое голосование показало два важных момента: первый - готовность системы к работе 8-10 сентября, второй момент - высочайшая ответственность и огромное неравнодушие к судьбе собственного города москвичей, которые пришли сегодня на избирательные участки, и тех, кто голосовал онлайн", - сказал Ковалев.