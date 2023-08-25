Дипломат РФ: Запад под предлогом борьбы с терроризмом присваивает чужие природные ресурсы

Бывшие метрополии не изменили своих колонизаторских привычек, отметила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая

ООН, 25 августа. /ТАСС/. Так называемые контртеррористические операции Запада в других странах неэффективны, служат ширмой для сохранения военного присутствия и присвоения чужих природных ресурсов. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Анализируя террористическую угрозу, важно фокусировать внимание не на симптомах, а на ее первопричинах. В Совете Безопасности часто в таком контексте упоминаются проблемы развития, социально-экономической отсталости, дефекты институтов госуправления, сложная ситуация в области безопасности или гуманитарной обстановки, - отметила Заболоцкая. - Однако нельзя забывать, что эти проблемы зачастую являются следствием вмешательства коллективного Запада в дела суверенных развивающихся государств, реализации в этих целях стратегий "управляемого хаоса" путем организации цветных революций с подключением экстремистов и террористов всех мастей".

По ее словам, бывшие метрополии не изменили своих колонизаторских привычек. "Сегодня под предлогом якобы контртеррористических операций они навязчиво сохраняют свое военное присутствие, которому затронутые страны давно уже не рады, - продолжила дипломат. - Обращает на себя внимание неэффективность, если не сказать провальность, этих так называемых контртеррористических операций в обуздании террористической угрозы".

"Данное обстоятельство недвусмысленно указывает на то, что реальные задачи иностранного военного присутствия лежат в совсем иной плоскости. Под ширмой контртерроризма полным ходом идет присвоение чужих природных ресурсов", - указала зампостпреда РФ.

По словам дипломата, для реализации своих геополитических амбиций, подогрева тлеющих конфликтов и создания видимости якобы народного сопротивления "недемократическим режимам" Запад "использует все средства, не брезгуя подпиткой террористов". "Отсюда и попытки деления террористов на хороших, плохих и не очень плохих", - отметила Заболоцкая.