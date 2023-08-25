Пушилин сообщил, что ВСУ выпустили по территории ДНР 174 боеприпаса, включая кассетные

По словам врио главы республики, в результате обстрелов погибли два человека

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение пятницы выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 174 боеприпаса различных видов, в результате обстрелов погибли два человека. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Противник выпустил по нашей территории 174 боеприпаса с применением реактивной артиллерии [калибра] 122 мм, ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа. <...> Сегодня в результате обстрелов кассетными боеприпасами Петровского района Донецка погибла мирная жительница 1948 года рождения. В населенном пункте Минеральное Ясиноватского района погиб мужчина 1959 года рождения", - написал он в Telegram-канале.