Медведев заявил, что история и бог уже наказали Саакашвили: он стал изгоем в родной стране

Замглавы Совбеза РФ напомнил, что хотя Михаил Саакашвили прежде был президентом Грузии, но "совершил дурацкий политический вояж на Украину, где попытался служить другой стране"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже понес самое страшное наказание за трагические события, развернувшиеся в Южной Осетии в августе 2008 года: он стал изгоем в родной стране. Об этом российский политик рассказал в интервью ТАСС и RT.

"Мне кажется, история и Господь Бог его уже осудили максимально строго. Он превратился в изгоя на своей родине", - сказал он, отвечая на вопрос, должен ли бывший грузинский лидер предстать перед международным трибуналом, или же достаточно приговора грузинского суда.

Медведев напомнил, что хотя Саакашвили прежде был главой государства, но "совершил дурацкий политический вояж на Украину, где попытался служить другой стране". "Это довольно странно для руководителя иного государства, это в принципе не принято", - констатировал он. "Тем не менее он попытался это сделать, его и оттуда выбросили, потому что он показал свою некомпетентность и склочность", - добавил замглавы Совбеза РФ.

"В конечном счете он под влиянием своих политинструкторов из США, из спецслужб, попытался вновь проникнуть на территорию родной страны и попал в тюрьму по заслугам, он уже осужден всеми. Но самое главное, что он осужден своим народом", - заключил политик.

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.

Полный текст интервью будет опубликован 26 августа.