Посол РФ: Венесуэла рассматривает БРИКС прежде всего как группу единомышленников

Как отметил Сергей Мелик-Багдасаров, возможность присоединиться к БРИКС открывает для страны дополнительные возможности в плане инвестиций в национальную экономику

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Венесуэла видит в БРИКС в первую очередь группу единомышленников, которые стремятся к построению многополярного миропорядка. Об этом заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"Венесуэла видит в БРИКС не только экономические перспективы, но прежде всего группу единомышленников, которые стремятся к построению многополярного миропорядка, основанного на нормах международного права и принципах Устава ООН", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Мелик-Багдасарова, возможность присоединиться к БРИКС открывает для Венесуэлы дополнительные возможности в плане инвестиций в национальную экономику. "Это перспективная страна с точки зрения инвестиций, - отметил дипломат. - Не так давно было объявлено о создании четырех экономических зон опережающего развития, где венесуэльские партнеры стремятся увидеть прежде всего дружественные страны, в их числе Россию".

В этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что участники объединения обсуждают вопросы, связанные с расширением использования национальных валют в мировой торговле, а также выступают против санкций, в частности в банковских системах переводов.