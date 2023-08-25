Россия рассчитывает, что Япония даст взять пробы в районе сброса воды с "Фукусимы"

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков отметил, что в связи с запущенным японской стороной процессом сброса в океан воды, Российская Федерация внимательно отслеживает, как развивается ситуация

ООН, 25 августа. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Япония проявит полную транспарентность в вопросе сброса воды с АЭС "Фукусима" и даст взять пробы. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков, выступая на заседании Генассамблеи всемирной организации.

"В связи с запущенным японской стороной процессом сброса в океан воды с атомной электростанции "Фукусима-1" хотим подчеркнуть, что Российская Федерация внимательно отслеживает, как развивается ситуация, - сказал дипломат. - Рассчитываем, что Токио проявит полную транспарентность в отношении влияния данного процесса на состояние окружающей среды и предоставит заинтересованным государствам всю необходимую информацию, а также обеспечит возможность взятия ими проб в районе сброса".

Энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила 24 августа, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой.

Главное таможенное управление КНР объявило, что с 24 августа полностью приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония, подчеркнув свою обеспокоенность по поводу сброса.