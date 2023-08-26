Небензя заявил, что ядерное взаимодействие Токио и Сеула с США вызывает обеспокоенность

Постоянный представитель России при ООН отметил, что сигналы о готовности взаимодействовать с Соединенными Штатами в ядерной сфере могут рассматриваться как допущение возможности размещения в странах ядерного оружия

ООН, 26 августа. /ТАСС/. Сигналы Токио и Сеула о готовности взаимодействовать с США в ядерной сфере могут рассматриваться как допущение возможности размещения в странах ядерного оружия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Озабоченность вызывают также противоречивые сигналы со стороны американских союзников в северо-восточной Азии - Токио и Сеула - о так называемом усилении взаимодействия с Вашингтоном в ядерной сфере, которое вполне можно истолковать как допущение возможности размещения на их территории американского ядерного оружия и разработки собственного", - сказал он.

"Крайне негативно на ситуацию воздействуют попытки США и их союзников создать в регионе в угоду Вашингтону новые разграничительные линии посредством формирования закрытых объединений, равно как и планы перемещения туда части военной инфраструктуры НАТО", - добавил Небензя.