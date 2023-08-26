Диписточник: РФ удивлена отказом Армении впустить главу Российского общества дружбы

Москва уже попросила армянских партнеров разъяснить мотивы решения властей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Россия неприятно удивлена отказом армянских властей впустить в республику главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Информация в СМИ о том, что погранслужба ереванского аэропорта Звартноц в ночь на 24 августа отказалась пустить на территорию страны президента Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова, неприятно удивила российскую сторону", - отметил собеседник агентства. По его словам, армянские власти не объяснили причины своего отказа пускать Кривопускова на территорию Армении. Как указал источник, общественный деятель планировал принять участие в презентации созданного в республике Армяно-российского общества дружбы и сотрудничества.

Он добавил, что Москва уже попросила армянских партнеров "разъяснить мотивы данного решения властей и статус российского гражданина с точки зрения республиканской пограничной службы". "К сожалению, ограничения, вводимые Ереваном в отношении известных российских политиков, общественников, представителей СМИ, становятся порочной практикой, которая не работает на развитие двусторонних отношений", - сказал источник.

Он обратил внимание, что Кривопусков многое сделал для продвижения двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества. "В своей общественной работе выступает за всемерное укрепление российско-армянских союзнических связей", - отметил собеседник агентства. По его словам, в самой Армении высоко оценивают заслуги общественника.

Кривопусков занимал должность главы представительства Россотрудничества в Армении (2009-2013 годы). Он является почетным членом Союза писателей Армении, почетным доктором Ереванского государственного университета архитектуры и строительства, Ереванского государственного университета им. В. Я. Брюсова, награжден золотыми медалями Ереванского государственного университета и Министерства культуры Армении.

Как сообщил ТАСС сам Кривопусков, погранслужба ереванского аэропорта Звартноц в ночь на четверг отказалась впустить его в страну. Официальные органы Армении пока не комментируют этот инцидент. Ранее армянские пограничники также отказались впускать в страну гендиректора и президента издательского дома News Media Арама Габрелянова, первого заместителя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина и главреда RT Маргариту Симоньян.