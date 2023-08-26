Медведев: Абхазию и Южную Осетию смогут признать страны, которые не побоятся Запада

Зампред Совета безопасности РФ в целом назвал "очень тонким" вопрос о перспективах такого признания

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Признание независимости Абхазии и Южной Осетии другими странами связано с общей ситуацией в мире, со временем это смогут сделать государства, которые "не побоятся мнения западных товарищей", заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

Он в целом назвал "очень тонким" вопрос о перспективах такого признания. "Он [этот вопрос] связан с общей геополитической ситуацией", - пояснил политик. "Понятно, что наше решение о признании не вызвало энтузиазма на Западе, они говорили, что не признают это", - добавил Медведев.

"Конечно, что будет дальше мы не знаем, но я уверен, что история рано или поздно расставит все на свои места, и государства, которые захотят их признать и не побоятся мнения западных товарищей, они смогут это сделать", - заключил он.

Замглавы Совбеза напомнил, что для возникновения субъекта международного права, то есть государства, необходим сам факт признания. "Не говорится о том, что он [факт] должен быть признан определенным количеством стран, или ООН, или каким-то квалифицированным большинством. Важен сам факт признания, он и порождает международную правосубъектность", - подчеркнул Медведев.

Также он обратил внимание, что в схожем состоянии находятся не только Абхазия и Южная Осетия, но и несколько территорий, например, Турецкая республика Северного Кипра. "Они тоже не признаны, но это не мешает их считать самостоятельными. Например, [их признает] Турция. Есть и ряд других правосубъектных образований, я уже не говорю о бесконечных разговорах про Косово", - заключил политик.