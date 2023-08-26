Медведев назвал прекращение гибели людей в Южной Осетии главным итогом событий 2008 года

Зампред Совбеза РФ отметил, что к тому времени уже "было убито большое количество людей", в том числе российские миротворцы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вмешательство России в грузино-южноосетинский конфликт в 2008 году позволило предотвратить дальнейшую гибель людей и установить прочный мир, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и RT.

"Мне кажется, это очевидно, самое главное, что мы предотвратили дальнейшую гибель людей. Это самое главное, что может быть в любой ситуации военного характера. И если бы мы не сделали этого, не было бы военного ответа, то там бы продолжались резня, убийства", - сказал политик, отметив, что и к тому времени уже "было убито большое количество людей", в том числе российские миротворцы.

"Россия не могла это оставить без расплаты, это очевидно. Главное - это предотвращение дальнейших жертв, это самое важное. И установление прочного мира. С тех пор на территории Южной Осетии и Абхазии прочный мир, который обеспечивает РФ", - заключил он.

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.