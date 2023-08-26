Медведев заявил, что у РФ с Абхазией и Южной Осетией "нет и быть не может противоречий"

Зампред Совбеза России отметил, что есть вопросы, "которые могут по-разному трактоваться, обсуждаться"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Россия с Абхазией и Южной Осетией - близкие государства, в этих отношениях нет "капитальных расхождений", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

"Что касается противоречий - между нами их нет и быть не может", - подчеркнул он. Политик допустил, что есть вопросы, "которые могут по-разному трактоваться, обсуждаться". "Но это нормально, у нас и внутри страны существуют споры по развитию тех или иных территорий, что лучше быстрее делать, что лучше медленнее делать", - добавил он.

"Мы [с Абхазией и Южной Осетией] - близкие государства, союзные государства, у нас особый характер отношений. Так что здесь никаких капитальных расхождений нет и быть не может", - подчеркнул Медведев.

По его словам, в целом Абхазия и Южная Осетия развиваются, но можно сделать больше. "Эти республики развиваются, и развиваются очень неплохо. Там развивается сельское хозяйство, туристический бизнес, приходят инвестиции, рассматривается вопрос о транспортно-логистическом сотрудничестве", - перечислил Медведев.

"В целом развитие идет, понятно, что при нашей поддержке, нашей помощи, не говоря уже о военной компоненте. Можно сделать больше и нужно сделать больше, поскольку это близкие нам республики, в создании которых мы приняли участие. Они населены очень близкими нам людьми, многие из них имеют двойное гражданство, поэтому, по сути, мы помогаем сами себе", - заключил замглавы Совбеза РФ.