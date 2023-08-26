Медведев заявил о важности событий 2008 года для него и для жителей Абхазии и Южной Осетии

Замглавы Совбеза РФ отметил, что это важные даты, прежде всего для населения этих двух республик, с которыми у России "установлены дружественные отношения и которые мирно развиваются с этого времени"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. События августа 2008 года были важны для жителей Южной Осетии и Абхазии. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью ТАСС.

"Эти даты, безусловно, имеют для меня особое значение. Главное, что не только для меня, но и для населения этих республик, тогда непризнанных территорий. 8 августа 2008 года начались военные действия, которые были вызваны той политикой и той агрессией, которую предприняла в то время грузинская сторона [против Южной Осетии], и нам пришлось на эти действия дать ответ", - сказал политик.

Также он напомнил, что 26 августа Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. "Между этими датами прошло немного времени, но в них уместились: пятидневная война, принуждение Грузии к миру, обсуждение того, что нам делать дальше и принятие мною решения как президента о признании этих субъектов международного права", - отметил Медведев.

"Поэтому, безусловно, это важные даты, прежде всего для населения этих двух республик, с которыми у нас установлены дружественные отношения и которые мирно развиваются с этого времени", - заключил замглавы Совбеза РФ.