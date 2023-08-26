МИД РФ прокомментировал призывы Украины о бойкоте выборов в новых регионах России

В ведомстве отметили, что это говорит о безразличии Киева к жителям этих территорий

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Призывы Киева не признавать легитимность выборов на новых территориях РФ, запланированных на 10 сентября, показывают его безразличное отношение к мнению миллионов местных жителей. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском кризисе.

"В начале августа Верховная Рада Украины приняла обращение к иностранным парламентам, правительствам и международным организациям в связи с предстоящими 10 сентября в России местными выборами. Украинские депутаты просят зарубежные страны не признавать их легитимность на территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Подобными действиями Киев в очередной раз демонстрирует, что ему нет никакого дела до мнения миллионов жителей этих российских регионов, которые не хотят иметь ничего общего с неонацистским киевским режимом", - отметила дипломат.