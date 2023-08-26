Меняйло назвал признание Россией Южной Осетии и Абхазии торжеством справедливости

Глава Северной Осетии поздравил жителей Южной Осетии и отметил, что на пути к независимости республике многое пришлось пережить

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал торжеством справедливости признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.

"Со стороны России это было не только сильное, но и крайне символичное решение: признание независимости Южной Осетии и Абхазии стало торжеством справедливости. Символом победы добра над злом. Освобождением народов Южной Осетии и Абхазии от угроз и реалий военно-политического насилия, с которыми эти народы сталкивались и в условиях которых жили долгие годы", - написал он в Telegram-канале.

Меняйло поздравил жителей Южной Осетии и отметил, что на пути к независимости многое пришлось пережить. "Мы всегда будем помнить тех, кто сложил свои головы ради того, чтобы сегодня Южная Осетия была свободным мирным государством! И мы всегда будем благодарны великой России за ту роль, которую она сыграла в судьбе осетинского народа!" - говорится в сообщении.

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.