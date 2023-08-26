26 августа, 07:41,
обновлено 26 августа, 07:54
Военная операция на Украине

МИД РФ указал на вовлеченность стран Европы в конфликт вокруг Украины

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, об этом говорят планы европейских государств о поставках Киеву истребителей F-16 и вертолетов МИ-24В

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Планы стран Европы по поставкам Украине истребителей F-16 и вертолетов МИ-24В подтверждают их растущую вовлеченность в конфликт вокруг Украины. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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"Чешская армия готовится передать Киеву имеющиеся у нее вертолеты российского производства Ми-24В после получения американских боевых вертолетов. На прошедшей неделе после "попрошайнического тура" [президента Украины] В. Зеленского по европейским странам, включая Нидерланды, Данию, Норвегию и Швецию, стало известно о том, что их власти планируют передать Киеву истребители F-16. Все эти действия подтверждают враждебный настрой западников к России, их растущую вовлеченность в конфликт вокруг Украины". 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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