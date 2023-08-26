Путин поздравил Гаглоева с годовщиной признания независимости Южной Осетии

Президент России подчеркнул, что югоосетинский народ отстоял свою свободу в нелегкой борьбе, а сейчас успешно развивает институты демократической государственности

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева по случаю 15-й годовщины международного признания независимости Республики Южная Осетия. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Полтора десятилетия назад Российская Федерация приняла решение о признании государственного суверенитета Республики Южная Осетия, уважая свободное волеизъявление ее граждан, руководствуясь положениями Устава ООН и другими основополагающими международными документами", - говорится в сообщении.

Лидер России подчеркнул, что югоосетинский народ отстоял свою свободу в нелегкой борьбе, а сейчас успешно развивает институты демократической государственности. Кроме того, Путин отметил, что отношения России и Республики Южная Осетия вышли на уровень союзничества и интеграции. "Россия уделяет большое внимание планомерной реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики, повышение уровня жизни и обеспечение социальной защиты ее жителей", - добавил президент.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями две страны "будут и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, а также партнерское взаимодействие на международной арене".

В завершении поздравления президент РФ также пожелал Гаглоеву "от души крепкого здоровья и успехов", а всем согражданам Республики Южная Осетия - мира, счастья и благополучия.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Республики Южная Осетия и 9 сентября установила с ней дипломатические отношения. Грузия не признает независимость Южной Осетии и считает республику частью своей территории.