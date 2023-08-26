Медведев заявил, что ситуация вокруг Южной Осетии была "пробой пера" по изоляции России

Зампред Совбеза РФ назвал "звеном той же цепи" нынешние события на Украине

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Конфликт Грузии с Южной Осетией был для Запада "пробным шаром", на котором тестировали модель изоляции России. Происходящее сейчас на Украине - звено той же цепи, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и RT.

Так он ответил на вопрос, есть ли какое-то сходство между нынешней ситуацией на Украине и событиями августа 2008 года в Южной Осетии.

"Все параллели условны, их всегда можно пытаться выстраивать, смотреть, что похоже, что непохоже. Очевидно, что это звенья одной цепи, в этом нет сомнений. Ситуация вокруг Южной Осетии - это пробный шар, пробный камень, они тогда попытались, по сути, создать такую модель, которая непосредственно бы влияла на приграничную ситуацию рядом с Россией - в известном смысле изолировать нас, создать русофобский анклав, это была проба пера. Неудачная", - подчеркнул Медведев.

Он указал, что Москва "достаточно быстро справилась" и показала, что правда на ее стороне.

Говоря о том, почему Тбилиси тогда не получил такой поддержки, как Киев сейчас, политик заметил: "Грузия - маленькая страна, вооруженные силы у них небольшие, хотя американцы ими занимались, но масштаб не тот". Что касается Украины, продолжил он, то с ней "совершенно другая ситуация". "При том, что они уже были - в том числе, я имею в виду, американцы как наши основные геополитические противники, научены опытом Грузии, поэтому выстраивали линию нападения по различным направлениям, начиная от экономических санкций и заканчивая прямыми поставками наиболее смертоносных видов оружия", - пояснил зампред Совбеза России.

О конфликте

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.