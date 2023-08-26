Медведев заявил, что Россия всегда будет со своими союзниками в Сухуме и Цхвинвале

Заместитель председателя СБ России назвал успешное и мирное развитие Абхазии и Южной Осетии убедительным примером прочных отношений на базе равноправия и взаимного уважения

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Российские власти всегда будут поддерживать своих союзников в Сухуме и Цхинвале в работе на благо народов, обеспечения мира и безопасности в регионе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в видеообращении к народам Абхазии и Южной Осетии в связи с 15-летием признания независимости.

Медведев, будучи президентом России, подписал 26 августа 2008 года указы о признании независимости двух республик.

"Успешное и мирное развитие Абхазии и Южной Осетии - убедительный пример прочных отношений на базе равноправия и взаимного уважения. Россия всегда будет со своими союзниками в Сухуме и Цхинвале. Мы продолжим вместе работать на благо наших народов, во имя обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе", - сказал Медведев.

"Решение августа 2008 года позитивно сказалось на развитии республик. При содействии России сегодня растет их экономика, привлекаются инвестиции, улучшается качество социальных услуг, и, самое главное, повышается уровень жизни людей", - добавил он. По его словам, особая заслуга принадлежит именно гражданам двух государств, которые "своей самоотверженностью смогли отстоять свое право на независимость, создать условия для мирной и стабильной жизни".

По мнению Медведева, для Тбилиси пришло время "признать реалии и приступить к диалогу с Сухумом и Цхинвалом на основе гарантии неприменения силы".