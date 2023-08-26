Медведев заявил, что опыт защиты Южной Осетии пригодился России для СВО

По словам зампреда Совбеза РФ, Москва тогда смогла увидеть свои слабые места и переосмыслить военную стратегию

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Опыт 2008 года, когда Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской агрессии, очень пригодился для специальной военной операции. Москва тогда смогла увидеть свои слабые места и переосмыслить военную стратегию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и RT.

"Конечно, пригодился", - сказал он в ответ на вопрос, оказался ли сейчас полезен опыт, полученный в 2008 году. "Скажем прямо, что даже тот относительно небольшой и короткий конфликт показал не только наши возможности, но и наши слабые места", - признал Медведев, который с 2008 по 2012 год был президентом России.

Политик отметил, что тогда он как верховный главнокомандующий принимал целый ряд решений по развитию отдельных родов и видов вооруженных сил, улучшению связи и некоторых других направлений, которые позволили существенно укрепить российскую армию. "Очевидно, что это был мощный побудительный момент, который нам позволил в известной степени переосмыслить всю военную стратегию. Так что это однозначно пригодилось", - уверен зампред Совбеза России.

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.