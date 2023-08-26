Главы МИД РФ и Египта отметили высокий уровень отношений и настрой развивать диалог

Сергей Лавров и Самех Шукри обменялись поздравительными посланиями по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между двумя странами

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри отметили высокий уровень двусторонних отношений, а также выразили настрой на развитие политического диалога. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

Министры обменялись поздравительными посланиями по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. "Подчеркнут настрой на продолжение политического диалога по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также укрепление многопланового двустороннего сотрудничества", - информировали в дипведомстве. В МИД добавили, что стороны отметили "дружественный характер отношений между Россией и Египтом" на основе взаимоуважения и "достигнутый высокий уровень стратегического партнерства".