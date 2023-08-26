Путин поздравил Бжанию с годовщиной признания независимости Абхазии

Президент России отметил, что республика добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики за прошедшие полтора десятилетия

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжанию по случаю 15-й годовщины международного признания независимости Республики Абхазия. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"В августе 2008 года Россия, учитывая свободное волеизъявление абхазского народа, руководствуясь положениями Устава ООН и другими основополагающими международными документами, признала государственный суверенитет республики", - говорится в сообщении

Путин отметил, что Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики за прошедшие полтора десятилетия. Также лидер страны отметил, что отношения России и Республики Абхазия вышли на уровень союзничества и стратегического партнерства.

"Хотел бы подтвердить, что Российская Федерация будет и впредь оказывать всемерное содействие братскому абхазскому народу в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, а также в решении актуальных экономических и социальных задач", - добавил Путин.

В завершении поздравления президент РФ пожелал Бжании "крепкого здоровья и успехов", а всем согражданам Абхазии - мира, благополучия и процветания.

О признании

Россия первой признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года и установила с ней дипломатические отношения. В том же году в сентябре ее примеру последовала Никарагуа, через год - Венесуэла и в разные годы Науру, Тувалу, Вануату и в мае 2018 года - Сирия.

Непосредственно в день признания независимости Абхазии - 26 августа в Сухуме открывается XXI Международный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает". В этот день на открытой сцене перед Абхазским государственным драмтеатром состоится концертное исполнение оперы "Тоска" Джакомо Пуччини. Вечер завершится праздничным фейерверком.