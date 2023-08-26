Медведев заявил, что США сыграли роль провокатора в конфликте Грузии и Южной Осетии

Зампред Совбеза РФ назвал целью Вашингтона желание помешать усилению Москвы и решить свои геополитические задачи

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. США спровоцировали конфликт между Грузией и Южной Осетией, который произошел в 2008 году. Вашингтону это было нужно, чтобы помешать усилению Москвы и решить свои геополитические задачи, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и RT.

"США сыграли свою извечную роль - роль провокатора. Они с успехом исполняют эту роль, особенно когда речь идет о других странах и континентах", - заметил политик, говоря о событиях августа 2008 года в Южной Осетии.

По его мнению, США спровоцировали этот конфликт, "поскольку они стараются разжигать такого рода конфликты на всех территориях, где они считают, что это может принести плоды". "В данном случае целью было ограничение развития России и решение своих геополитических задач", - констатировал Медведев.

Зампред Совбеза России предложил вспомнить, что Вашингтон делал в тот период. По его словам, сначала американские деятели "всячески заманивали" Михаила Саакашвили, руководившего тогда Грузией. "Я прекрасно помню, как Джордж Буш сказал, что Саакашвили очень хороший парень. Ну, я тогда ухмыльнулся, я приезжал тогда в качестве руководителя администрации [президента РФ] в Белый Дом, я сказал: "Ну, поживем-увидим". Время показало, какой он "хороший": он просто сумасшедший, причем очень опасный", - поделился воспоминаниями политик.

Как отметил Медведев, США тогда методично вели дело к конфликту на границах России и "всячески окормляли" группу людей, которые проводили в Грузии курс во главе с Саакашвили. Он указал на то, что непосредственно перед конфликтом к грузинскому президенту приезжало несколько американских делегаций. "По всей вероятности, ему сказали: "Ты не волнуйся, в России произошла смена руководителей и масса других факторов, ничего тебе за это не будет". И он на всех парах устремился к этой провокации. То есть США не просто подлили масло в огонь или пытались пазл сложить, они напрямую вели дело к этому столкновению. Кстати сказать, они потом начали отгребать, изображать хорошую мину при плохой игре", - сказал политик.

Он также поделился деталями своего разговора с тогдашним американским президентом Джорджем Бушем - младшим, который произошел через несколько дней после начала конфликта . "Когда он звонил, он сказал: "Имей в виду, что на территории Грузии находятся наши военные специалисты, они могут пострадать". Я говорю: "Это ваша личная неприятность, если ты их там оставил, теперь не на что обижаться", - привел подробности Медведев.

О признании независимости республики

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.