Умер бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов

Ему было 87 лет

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Экс-руководитель администрации первого президента РФ Бориса Ельцина Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил писатель Герман Садулаев в Telegram-канале.

"Сергей Александрoвич Филатoв умер. Бывший рукoводитель администрaции Ельцина. А для нас - бессменный организатор и вдохновитель «Липок» (форум молодых писателей - прим. ТАСС)", - написал Садулаев. Он назвал "Липки" уникальным литературным экспериментом, через который прошла "едва ли не вся современная литература".

Садулаев добавил, что у него остались только добрые воспоминания и благодарность Филатову.