Медведев: прагматизма в отношениях РФ и США во время президентства Обамы было больше

Замглавы Совбеза РФ напомнил, что, когда американским президентом стал Барак Обама, в российско-американских отношениях возникла напряженность, связанная с ситуацией на Украине

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Отношения России и США во время президентства Барака Обамы характеризовались большим прагматизмом, нежели сейчас. Такое мнение в интервью ТАСС и RT высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В тот период, когда президентом был Барак Обама, прагматизма было больше", - сказал он, отвечая на вопрос о наличии какого-либо сходства между политикой Барака Обамы и нынешнего президента США Джо Байдена.

Российский политик напомнил, что, когда президентом США стал Обама, в российско-американских отношениях возникла напряженность, связанная с ситуацией на Украине. "Потом появился Крым, который вернулся в состав РФ, были введены санкции, но уже в этот период с ним работал Владимир Владимирович [Путин в качестве президента], но факт в том, что, во всяком случае с точки зрения прагматизма - его у Барака Обамы было больше, чем у Байдена", - сказал замглавы СБ РФ. При этом, по мнению Медведева, сейчас "очевидно, что и Республиканская партия в значительной мере настроена антироссийски, но тем не менее там прагматиков сегодня больше".