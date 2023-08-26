Медведев заявил, что Байден стал заложником Украины

Это печально как для Вашингтона, так и для Киева, отметил замглавы Совбеза РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден давно стал заложником Украины, будучи глубоко вовлеченным в украинский конфликт, это печально как для Вашингтона, так и для Киева. Такое мнение в интервью ТАСС и RT высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Он [Байден] туда [в украинский конфликт] вовлечен ментально, политически и экономически, что помимо интеллектуальных способностей вообще связало ему руки. Он превратился в заложника Украины. Это его политический курс, что очень печально и для самих США, и для Украины, которая из-за этого продолжает участвовать в этой тяжелой схватке, посылая огромное количество своих военнослужащих на верную смерть. И всему этому есть одна причина - глубочайшая вовлеченность семьи Байдена в украинские расклады", - сказал российский политик.

Говоря о ментальных способностях нынешнего американского лидера, российский политик заметил, что экс-президент США Барак Обама превосходил Байдена. "Скажем прямо и откровенно - это интеллектуальные способности, которые у Обамы повыше, чем у Байдена", - отметил Медведев, рассуждая о причинах преобладания прагматичного подхода в отношении России в прошлом.

При этом Медведев считает позорным столь сильную вовлеченность Байдена в украинский конфликт. "Глубочайшая вовлеченность нынешнего президента США, который тогда [в начале украинского кризиса в 2014 году] был вице-президентом, в украинские расклады, что само по себе является позорным для руководителя столь большой великой державы, такой как США", - сказал Медведев. "Ведь ему, как вице-президенту, действительно было поручено Обамой заниматься Украиной. Как он ей позанимался? Во-первых, он постоянно давал дурацкие инструкции украинцам, а, во-вторых, он отправил туда своего сынка [Хантера Байдена], для того чтобы он там зарабатывал деньги. И он, в общем, неплохо так поднял, как говорят в нашей стране", - добавил он.

По мнению Медведева, западные политтехнологи, СМИ и даже соратники Байдена по Демократической партии все видят. "Конечно, все всё видят. Все об этом пишут", - заметил он, отвечая на вопрос, оценивается ли вовлеченность Байдена в украинский кризис как слабость. "Можно считывать все, что связано с семьей Байдена и его вовлеченности, это все видят, но демократический лагерь во всем поддерживает своего президента, несмотря на то, что он в состоянии прогрессирующей деменции, а консервативный республиканский лагерь активно оттаптывается на этой теме, активно показывает все неприглядное состояние дел. Очевидно, что здесь все преследуют свои интересы", - заключил Медведев.