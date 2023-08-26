26 августа, 09:02

Медведев считает, что интеллектуальные способности Обамы "повыше, чем у Байдена"

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Замглавы Совбеза РФ отметил, что во время президентства Барака Обамы в отношениях Москвы и Вашингтона было больше прагматизма

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что интеллектуально бывший президент США Барак Обама превосходит нынешнего американского лидера Джо Байдена. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС и RT, говоря о том, что в то время в отношениях РФ и США было больше прагматизма.

"Скажем прямо и откровенно - это интеллектуальные способности, которые у Обамы повыше, чем у Байдена", - сказал Медведев, рассуждая о причинах преобладания прагматичного подхода в отношении России. 

Теги:
Обама, БаракМедведев, Дмитрий АнатольевичСШАРоссияБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация