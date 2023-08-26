Медведев считает, что интеллектуальные способности Обамы "повыше, чем у Байдена"

Замглавы Совбеза РФ отметил, что во время президентства Барака Обамы в отношениях Москвы и Вашингтона было больше прагматизма

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что интеллектуально бывший президент США Барак Обама превосходит нынешнего американского лидера Джо Байдена. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС и RT, говоря о том, что в то время в отношениях РФ и США было больше прагматизма.

"Скажем прямо и откровенно - это интеллектуальные способности, которые у Обамы повыше, чем у Байдена", - сказал Медведев, рассуждая о причинах преобладания прагматичного подхода в отношении России.