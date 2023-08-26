26 августа, 09:05,
обновлено 26 августа, 09:11

Медведев заявил, что оппоненты России активно толкают всех к третьей мировой войне

© Секретариат Дмитрия Медведева/ ТАСС

Сигналы Москвы игнорируются, отметил замглавы Совбеза РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Оппоненты России на Западе активно толкают всех к началу третьей мировой войны, игнорируя сигналы Москвы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Я скажу прямо, если бы они их [сигналы] услышали, было бы лучше, сомнений нет. Во всяком случае, мир бы сегодня не стоял перед угрозой третьей мировой войны. По сути, наши оппоненты активно всех к этому толкают", - сказал политик, комментируя тезис о том, что жесткая реакция России на грузинскую агрессию в 2008 году должна была стать четким сигналом для США и стран НАТО о необходимости прислушиваться к озабоченностям Москвы.

Медведев посетовал, что к России не прислушались. "Они наши сигналы не услышали", - констатировал он. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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