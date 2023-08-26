Медведев заявил, что оппоненты России активно толкают всех к третьей мировой войне

Сигналы Москвы игнорируются, отметил замглавы Совбеза РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Оппоненты России на Западе активно толкают всех к началу третьей мировой войны, игнорируя сигналы Москвы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Я скажу прямо, если бы они их [сигналы] услышали, было бы лучше, сомнений нет. Во всяком случае, мир бы сегодня не стоял перед угрозой третьей мировой войны. По сути, наши оппоненты активно всех к этому толкают", - сказал политик, комментируя тезис о том, что жесткая реакция России на грузинскую агрессию в 2008 году должна была стать четким сигналом для США и стран НАТО о необходимости прислушиваться к озабоченностям Москвы.

Медведев посетовал, что к России не прислушались. "Они наши сигналы не услышали", - констатировал он.