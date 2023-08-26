Медведев назвал достаточными действия РФ по прекращению грузино-югоосетинского конфликта

Замглавы Совбеза РФ отметил, что с одной стороны Москва "навела порядок" в Южной Осетии, с другой - не вошла в стадию полной конфронтации с остальным миром

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Действия России по прекращению грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года были достаточными. Такое мнение в интервью ТАСС высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Что же касается тех действий, которые были предприняты в тот период [в августе 2008 года], на мой взгляд, они были необходимыми и достаточными, потому что мы, с одной стороны, врезали агрессору, навели порядок, в конечном счете политическое руководство в этой стране сменилось, а, с другой стороны, не вошли в стадию полной конфронтации с остальным миром", - пояснил он.

Медведев добавил, что таким образом в России "получили мирную передышку, в течение которой мы развивались, росли, совершенствовали свои Вооруженные силы, готовились к другим возможным неприятностям".

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.