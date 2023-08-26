Сальдо назвал "развалинами" свои активы на Украине, которые конфисковал суд

Врио губернатора Херсонской области отметил, что украинская пропаганда "каждый раз увеличивает список имущества"

ГЕНИЧЕСК, 26 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинский суд в очередной раз "поделил развалины", когда принял решение о конфискации активов, приписываемых ему и его родственникам.

В пресс-службе Министерства экономики Украины ранее сообщили, что украинский суд принял решение о конфискации нескольких земельных участков в Херсонской области, недвижимости в Херсоне, Ялте и Одессе, автомобиля, а также четырех компаний, доли в которых якобы принадлежат бывшей жене и дочери Сальдо.

"Украинская пропаганда зашлась в экстазе, рассказывая о передаче моего недвижимого имущества киевскому режиму. Мол, конфисковали, в пятый или шестой раз - точно не помню. И каждый раз увеличивают список имущества. Сначала в Херсоне ограбили мой дом на Острове и разбомбили ракетами гостиничный комплекс "Затерянный мир", потом затопили все, разрушив Каховскую ГЭС. Теперь поделили развалины, падальщики", - сказал Сальдо ТАСС.

Врио губернатора Херсонской области также прокомментировал решение украинского суда по поводу собственности в Ялте. "Что касается упомянутого якобы моего имущества в Крыму - ну, давайте, попробуйте, а не только попусту бахвальтесь", - сказал он.

9 мая суд удовлетворил иск Минюста Украины о блокировке активов, якобы связанных с Сальдо. В конце сентября 2022 года Служба безопасности Украины заочно предъявила ему обвинения в коллаборационизме за организацию референдума в Херсонской области. В начале октября политик был внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Сам врио губернатора Херсонской области заявил, что вернется в свой дом в подконтрольном сейчас Киеву Херсоне после его освобождения российскими силами.