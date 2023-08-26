В Минкультуры заявили, что отменяющие культуру РФ политики лишают своих граждан будущего

Россия последовательно выступает против политизации культурного трека, отметил первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 августа. /ТАСС/. Политики, которые отменяют и запрещают культуру других стран, в том числе России, лишают своих же граждан будущего. Такое мнение высказал первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин, выступая на министерской встрече по культуре стран G20, которая прошла в Варанаси.

"Те политики, которые отменяют и запрещают культуру других стран, лишают своих же граждан будущего", - сказал Обрывалин. "Мы видим все отчаянные попытки "отменить" российскую культуру. Запретить гастроли Большого театра в Лондоне. Впервые за 40 лет закрыть российский павильон на Венецианской биеннале. Отменить концерты маэстро Валерия Гергиева в Японии. Иначе как травлей это не назовешь. С опаской думаем, насколько далеко могут зайти эти попытки. Что дальше? Запрет самой исполняемой в мире музыки Чайковского и Рахманинова?" - отметил первый заместитель министра культуры РФ.

Он подчеркнул, что Россия последовательно выступает против политизации культурного трека.

"Мы не можем не отреагировать и решительно отвергаем инсинуации насчет якобы нарушения нашей страной Устава ООН и Конвенции ЮНЕСКО 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Мы четко соблюдаем свои обязательства и не выбираем в качестве военных целей объекты культуры", - указал Обрывалин.

В то же время он указал на то, что есть множество подтвержденных и зафиксированных случаев использования Вооруженными силами Украины культурной инфраструктуры для размещения личного состава, военной техники и боеприпасов. Таким образом, именно Украина нарушает положения Гаагской конвенции, используя территорию культурных объектов и их окрестностей в военных целях, отметил первый замминистра культуры РФ.

"Россия была и остается открытой к диалогу и международному взаимодействию во всех сферах. Мы заинтересованы в дальнейшем плодотворном недискриминационном и равноправном сотрудничестве со всеми зарубежными партнерами в интересах развития наших народов, - подчеркнул Обрывалин. - В этой связи хотел бы пригласить всех участников встречи посетить Россию 16-18 ноября для участия в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме".