Балицкий сообщил, что за ночь на запорожском направлении ВСУ потеряли 86 человек

По словам врио губернатора Запорожской области, ситуация остается напряженной

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь потеряли на запорожском направлении 86 человек и 6 артиллерийских орудий, сообщил в субботу в Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня ночью нашими подразделениями также было зафиксировано движение техники противника и перемещение двух штурмовых групп до 20 человек. Штурмовики противника вышли на позиции наших подразделений. В ходе стрелкового боя противник потерял половину состава и отошел на ранее занимаемые позиции. За прошедшую ночь потери противника на запорожском направлении составили 86 человек, 6 артиллерийских орудий, 4 БПЛА, боевая машина США Bradley", - написал он.

По словам Балицкого, ситуация остается напряженной. "Наши парни показывают героизм и самоотверженность, бьют врага, дают очень жесткий отпор", - отметил он.