Первого зампреда правительства Чечни наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

По словам главы республики Рамзана Кадырова, награду Иса Тумхаджиев получил за решение важных государственных задач

ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Первого заместителя председателя правительства Чечни Ису Тумхаджиева наградили орденом "За заслуги перед Отечеством", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Друзья, указом президента России орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден мой дорогой брат, первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики Иса Тумхаджиев. Высокая награда вручена ему за большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Тумхаджиев является очень талантливым управленцем и признанным профессионалом своего дела, отметил он. "Можно сказать, что практически с детства он находится рядом с нами и проходит этот путь, начиная со времен борьбы с международными террористами. Иса, как и его отец, уважаемый нами Абубакар Тумхаджиев, является ярчайшим примером исполнительного, принципиального и волевого человека, снискавшего высокий почет и уважение", - добавил Кадыров.