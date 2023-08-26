В СФ назвали Южную Осетию символом нового мира и независимого развития наций

По словам председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина, очень важно, чтобы Россия и республика помогали друг другу

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Признание независимости Республики Южная Осетия Россией, произошедшее 15 лет назад, стало событием исторического масштаба, символом нового мира, в котором приоритетом является независимое развития каждой нации. Такое мнение выразил в ходе встречи с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Цхинвале председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

В 2008 году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой. Прямой диалог между Грузией и Россией шел только в формате спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе - глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"15 лет назад произошло событие, которое носит исторический характер для Южной Осетии и для международного понимания, что такое мужественный народ, который борется за свою независимость. На примере сегодняшних действий мы видим, что мужественная позиция Южной Осетии сыграла свою роль. <…> Приходит понимание того, что независимое развитие каждой нации, каждого государства - это приоритет, который надо поощрять и защищать. <…> Южная Осетия - это не просто государство, это символ нового мира", - сказал он.

По словам Карасина, очень важно, чтобы Россия и Южная Осетия помогали друг другу, "боролись с попытками диктаторства и вместе отстаивали интересы здравого смысла и многополярности в мире".

Гаглоев в свою очередь поблагодарил российскую делегацию, которая прибыла на празднование 15-летия признания независимости Южной Осетии Россией. "Здесь сегодня без всякого преувеличения присутствуют большие друзья Южной Осетии. Мы всегда их помним и ценим долю каждого человека, который внес вклад в становление и развитие республики", - добавил он.

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.