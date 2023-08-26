Медведев: участники СВО воспринимают конфликт на Украине как экзистенциальный для России

Для России это "выбор существования", отметил замглавы Совбеза РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Конфликт на Украине воспринимается участниками специальной военной операции как экзистенциальный для России. Об этом в интервью ТАСС и RT рассказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Для нас это выбор существования, именно так к этому конфликту и нужно относиться. Именно так к этому и руководство нашей страны относится, но самое главное не это: именно так его воспринимают наши люди, в том числе те, которые сегодня находятся на переднем крае, кто защищает нашу страну", - сказал политик.

Замглавы Совбеза РФ напомнил, что все российское руководство неоднократно заявляло о том, что украинский конфликт является экзистенциальным для нашей страны: "Поскольку стоит выбор - мы будем существовать как большое историческое государство или нас разорвут на части все эти наши противники, различные шавки, которые бегают вокруг наших основных противников под ногами".

По словам Медведева, по поручению президента Владимира Путина он много внимания уделяет комплектованию Вооруженных Сил. "Когда встречаюсь с ребятами, которые готовятся [к участию в СВО], я с ними часто разговариваю и спрашиваю: "Какая у вас мотивация?". А перед тобой состоявшийся человек, ему за 40 лет, за 50, [он отвечает]: "Ну а кто, если не мы? Это вопрос нашего существования". И вот это дороже всего", - подчеркнул политик.