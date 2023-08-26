Медведев: США выиграли от конфликта на Украине, поставив всех под экономический диктат

Замглавы Совбеза РФ заявил, что от действий Вашингтона потери понесли Европа и Россия

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает США главным бенефициаром украинского конфликта, так как Америка всех поставила под свой экономический диктат. Такое мнение российский политик высказал в интервью ТАСС и RT.

"На этом конфликте кто потерял? Европа, которая лишилась огромного рынка. Ну и мы, конечно, потеряли, тут из песни слов не выкинешь. Кто приобрел? США, они всех поставили под свой экономический диктат", - заявил он.

По словам Медведева, США говорят: "Эта отрасль будет так развиваться, а вот эта вот так, а энергоносители теперь мы вам будем поставлять, в том числе газ". "Если раньше европейцы говорили: "Нет, газ, нефть из России дешевле", - то сейчас они даже не чирикают, потому что они находятся в одном хоре вместе с главным дирижером, с США, и поют только то, что им предложит исполнить главный дирижер", - подчеркнул он.