Медведев назвал украинский конфликт проблемой планетарного масштаба

Замглавы Совбеза РФ отметил, что в этой ситуации "США зарабатывают, Европа теряет, весь мир находится в напряжении"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Конфликт на Украине - это экзистенциальный конфликт, проблема планетарного масштаба. Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в интервью ТАСС и RT.

"[В конфликте на Украине] США зарабатывают, Европа теряет, весь мир находится в напряжении. Если ситуацию рассматривать в этой проекции, то в известной степени это превращает подобного рода конфликт в конфликт планетарного масштаба, конфликт миров, экзистенциальный конфликт и для всей планеты, о чем сегодня говорят многие политологи и политические деятели", - сказал Медведев.

Политик подчеркнул, что если для России конфликт на Украине является экзистенциальным, то на Западе "считают иначе". "Они любят подбрасывать дрова, подливать масла в чужие костры. Особенно американцы: "У вас здесь полыхает, а до нас в Северной Америке ничего не долетает, и экономические трудности нам не страшны", - объяснил он логику американских политиков.

По мнению Медведева, мировой масштаб украинского кризиса "не видят европейцы, и не хотят с этим считаться американцы". "Это очень плохо, потому что они считают, что они этот конфликт смогут контролировать за счет других источников. Вот эта proxy war, война по доверенности - это и есть способ загребать жар чужими руками, в данном случае используя украинцев в качестве такой силы. Они отправляют их на фронт, они абсолютно не считаются с потерями, с затратами, которые они несут, только для достижения собственных целей. Поэтому, я думаю, что в конечном счете это проблема мирового масштаба", - заключил замглавы Совбеза РФ.