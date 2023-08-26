26 августа, 10:01,
обновлено 26 августа, 10:11
Военная операция на Украине

Медведев заявил, что война до последнего украинца не пугает США

© Секретариат Дмитрия Медведева/ ТАСС

Это связано с тем, что американский ВПК "набит заказами", отметил замглавы Совбеза РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. ВПК США забит заказами, поэтому Вашингтон не пугает война до последнего украинца. Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в интервью ТАСС и RT.

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"Американские компании зарабатывают, американский ВПК развивается, он набит заказами. В этом смысле они заинтересованы в поддержании этой войны, в том чтобы пламя этой войны не заканчивалось очень долго. Их солдаты не умирают, значит умирают в совсем в другом месте. Им их совершенно не жалко. И война до последнего украинца их нисколько не пугает", - прокомментировал Медведев.

Политик убежден, что "США, безусловно, попытаются разжечь конфликты еще в очень многих местах". Он напомнил, что вся история США, во всяком случае XX-XXI веков - это бесконечное участие американцев в различных конфликтах для достижения собственных целей. "Они преследуют весьма практичные цели: идет война, вооруженный конфликт, гибнут люди, американцы зарабатывают, потому что они сумели поменять вектор экономического развития в Европе. Их компании зарабатывают и на поставках товаров, и на поставках оружия. Они с удовольствием тратят эти миллиарды долларов, которые Байден выбивает из Конгресса и по которым сейчас идут какие-то вялые дебаты, все равно деньги идут. Это сотни миллиардов долларов", - подытожил он. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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