РФ договорилась о консульском доступе к задержанному в Финляндии россиянину

Как сообщили в посольстве России в Хельсинки, встреча с Воиславом Торденом состоится в ближайшие дни

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты договорились с финской стороной о предоставлении в ближайшие дни консульского доступа к россиянину Воиславу Тордену, задержанному в Финляндии по запросу Украины. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале посольства РФ в Хельсинки.

"После поступления личного обращения Воислава Тордена 23 августа посольством были незамедлительно приняты меры для оказания помощи гражданину России, начаты переговоры об организации его посещения консульскими сотрудниками. Достигнута договоренность о встрече с ним в ближайшие дни", - отметили в диппредставительстве.

В сообщении поясняется, что гражданин РФ был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии 20 июля при попытке вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа. "После этого он был помещен в центр временного размещения, где находятся, в частности, лица, обратившиеся за предоставлением убежища. О том, что имеющий вид на жительство Финляндии Торден фигурирует в санкционных списках как Ян Петровский и может разыскиваться украинскими властями, тогда не сообщалось. Согласно разъяснениям, полученным от финских правоохранительных органов, в центре временного размещения задержанный мог свободно пользоваться телефоном и был уведомлен о праве связаться с посольством", - указывается в публикации.

В ней подчеркивается, что личных обращений в российское посольство, которые позволили бы оказать необходимое консульское содействие, до 23 августа от задержанного не поступало. Интересы россиянина с конца июля представляет местный адвокат.

"23 августа 2023 года полиция информировала посольство об изменении Тордену меры пресечения с его переводом в тюрьму города Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу. Только тогда стало известно, что Торден ранее носил фамилию Петровский, - говорится в сообщении. - 25 августа суд принял решение о продлении срока задержания Тордена. В настоящий момент Торден содержится в тюрьме города Вантаа, вопрос о возможной экстрадиции будет рассматриваться позднее".

По информации суда, Воислав Торден 1987 года рождения, которого ранее звали Ян Петровский, является гражданином РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи, 21 июля суд Хельсинки постановил заключить его под стражу за нарушение иммиграционного закона.